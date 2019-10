Waarom aarzelen we om hulp te bieden aan iemand in nood? Het "omstandereffect" uitgelegd

Het fenomeen waarbij omstaanders of voorbijgangers een persoon in nood niet (meteen) helpen, is in de sociale psychologie gekend als het omstandereffect. "Dat is het fenomeen dat hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe minder kans er is dat er hulp geboden wordt", legt Griet Van Vaerenbergh, lector sociale psychologie aan de opleiding toegepaste psychologie van Thomas More Antwerpen, uit aan VRT NWS. Verantwoordelijkheid nemen, gebeurt sneller wanneer u alleen bent.