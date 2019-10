Replica van Britse "Endeavour" van kapitein Cook meert 250 jaar na omstreden landing opnieuw aan in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is vandaag de landing van de Britse zeekapitein James Cook herdacht. Cook zette 250 jaar geleden voet aan wal in Nieuw-Zeeland. Tegelijk is die bladzijde in de Britse geschiedenis bezoedeld door de dood van negen Maori's, de oorspronkelijke bevolking van Aotearoa zoals zij Nieuw-Zeeland noemen. Zo'n 150 Maori's kwamen betogen wegens het uitblijven van officiële excuses van Groot-Brittannië.