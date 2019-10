Volgens Luyckx zou Veljkovic zeker begrijpen dat alles nu volgens de regels moet gebeuren. Veljkovic zal wellicht een voorwaardelijke straf krijgen (zie verder), en als hij zich niet aan de regels houdt, dan wordt die omgezet in een effectieve straf. Maar Luyckx waarschuwt wel dat het voetbal zeker nog niet zuiver is geworden. "In dit dossier was Veljkovic een spilfiguur, maar dat kon evengoed iemand anders geweest zijn die ook in de voetbalmarkt thuis is. Het is ook een internationaal probleem en daar is Veljkovic eerder een kleine garnaal."

"Voor Veljkovic is het signaal nu wel duidelijk. Iedereen die in de toekomst met hem werkt, zou moeten beseffen dat als er iemand "witter dan wit" is, hij het zeker zal zijn. Dat is een van de garanties die voortvloeit uit het spijtoptantenstatuut."