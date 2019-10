James Van Der Beek (Dawson's Creek) verwelkomt kind na 3 miskramen: "Er zou geen schaamte mogen zijn"

Van der Beek en zijn vrouw Kimberly hebben al vier dochters (Gwendolyn, Olivia, Emilia en Annabel Leah) en een zoon (Joshua). Het gezin krijgt er opnieuw een telg bij. Bij de eerste echo van nummertje zes was de camera van "Dancing with the stars" erbij, het dansprogramma waaraan Van Der Beek momenteel deelneemt.



"Kimberly en ik hebben al drie afspraken meegemaakt waarbij er geen hartje klopte of er geen baby was. Over een miskraam praten mensen zelden of ze doorstaan het vaak in het grootste geheim. Er zou geen schaamte mogen over bestaan, net zo goed als dat je jezelf tijd en ruimte geeft om te rouwen. We hebben besloten het (een eerste afspraak bij de gynaecoloog, red.) te ondergaan zonder de uitslag te kennen. Hiermee hopen we elk zinloos stigma te doorbreken en mensen aan te moedigen die hetzelfde meemaken om zich open te stellen voor liefde en steun van vrienden en familie op het moment dat ze het het meeste nodig hebben. Gelukkig voor ons waren het - deze keer - tranen van vreugde", luidt het op Instagram.