De Koerden en Turkije: Jens Franssen legt de wankele situatie uit in 5 vragen

Of het nu tot een conflict gaat komen, is onduidelijk. Er zijn een aantal andere pistes. Turkije zegt wel: "Wij zijn er klaar voor en kunnen elke dag/elke nacht starten met een militaire operatie." Langs de andere kant is er nu de waarschuwing van president Trump om Turkije economisch af te straffen. Europa blijft alweer oorverdovend stil. Sinds het conflict in Syrië heeft Europa nooit echt een duidelijke strategie gehad.