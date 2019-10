Laatste blauwe Suske en Wiske-album "De sonometer" wordt afgewerkt

Willy Vandersteens Suske en Wiske-verhalen verschenen vanaf 1945 in De Standaard. Het eerste heette "Rikki en Wiske in Chocowakije". De Suske en Wiskes uit de krant werden - en worden - daarna uitgebracht in de bekende rode albums.

Vanaf 1950 doken Suske en Wiske ook op in afleveringen in het beroemde stripweekblad Kuifje-Tintin, met als artistiek directeur Hergé. Die Kuifje-verhalen zijn ook in boekvorm uitgegeven, de zogenoemde blauwe albums van Suske en Wiske. Acht stuks in totaal, van “Het Spaanse spook” tot “Het gouden paard”.