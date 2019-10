Leider Hongkong sluit ingrijpen Chinese leger niet uit "als situatie verder uit de hand loopt"

Een ander lid van het bestuur in Hongkong, Ip Kwok-him, liet dan weer verstaan dat ook gedacht wordt aan het inperken van het internet. Dat zou de organisatie van de protesten ernstig belemmeren. Net over de grens, in China zelf, wordt het internet zwaar gecensureerd. In principe geniet Hongkong nog tot 2047 van bijzondere vrijheden.