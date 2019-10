Man sterft op Grote Markt in Kortrijk, lieten voorbijgangers hem aan zijn lot over? Politie voert onderzoek

Om van schuldig verzuim te kunnen spreken, moet de dader eerst en vooral weten dat er iemand in hoge nood verkeert. "Een rechter zal daarover geval per geval moeten oordelen. Dat oordeel hangt af van de specifieke omstandigheden," zegt professor strafrecht Joachim Meese. Bijvoorbeeld: wat hebben de voorbijgangers gezien? Op welke afstand bevonden ze zich? Was het donker? Die elementen spelen allemaal een rol.

Daarnaast mag er ook geen gevaar zijn voor de persoon in kwestie zelf. "Stel dat er iemand aan het verdrinken is, dan is er een groot verschil tussen een man van 70 die die persoon moet gaan redden of een atleet van 25."

Herbekijk de reportage uit "Het Journaal" (lees verder onder de beelden):