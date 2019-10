Meer water in de stad: Mechelen gaat opnieuw een vliet openen

De stad Mechelen kan de vliet aan de Sint-Katelijnestraat opnieuw blootleggen omdat er een nieuwbouwproject komt. De eigenaar van de grond gaat er een nieuw kantoorgebouw met 3 woningen zetten, en de stad heeft een deal gesloten. Zij legt er de vliet bloot en krijgen in ruil het stuk grond gratis van de eigenaar.

"Open water is meteen een meerwaarde voor zo'n project, en voor de stad heeft het blootleggen van de vlieten ook veel voordelen", zegt schepen van stadsontwikkeling Greet Geypen (Open VLD). "Water brengt rust in de stad. We willen het ook meer en meer doen op de manier waarop we het op de Botermarkt hebben aangepakt, met planten. Op die manier ontstaan er kleine oases in de stad."

Het openleggen van de vliet is gepland in de loop van volgend jaar. Het wordt de tiende open vliet in Mechelen.