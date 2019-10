Mysterieuze olievervuiling treft Braziliaanse stranden, president Bolsonaro: "Komt niet van bij ons"

Sinds begin september al spoelt olie aan in een grote regio in Brazilië. Volgens het Braziliaanse milieu-agentschap Ibama is een gebied van wel 1.500 kilometer lang aangetast. Niet over de gehele lengte, maar toch zijn honderd stranden vervuild geraakt. Dieren zoals zeeschildpadden zitten helemaal onder de smurrie. Een paar zijn overgebracht naar een opvangcentrum.