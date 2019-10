Nobelprijs voor Fysica voor theoretische kosmologie en voor ontdekking exoplaneet rond ster die lijkt op onze zon

Philip James 'Jim' Edwin Peebles werd in 1935 geboren in Winnipeg in Canada. Hij behaalde zijn bachelor aan de University of Minnetoba in Canada, en trok in 1958 naar de prestigieuze Princeton University in New Jersey. Daar behaalde hij zijn doctoraat en hij bleef gedurende zijn hele carrière in Princeton. Momenteel is hij er de Albert Einstein Professor Emeritus. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste theoretische kosmologen uit de periode sinds de jaren 70.

Michel G.E. Mayor werd geboren in Lausanne in 1942. Hij behaalde een master in de natuurkunde aan de Universite de Lausanne en doctoreerde in de astronomie aan het Observatoire de Genève. In 2007 ging hij formeel met emiritaat, maar hij blijft actief als onderzoeker bij het Observatoire. Dat observatorium werkt onder meer met TRAPPIST, een telescoop in het noorden van Chili die gespecialiseerd is in het observeren van kometen en exoplaneten. Het Observatoire de Genève werkt daarvoor samen met de KU Leuven, waarvan Mayor in 2001 een eredoctoraat kreeg.

Didier Queloz werd in 1966 geboren. Als doctoraatsstudent aan de Université de Genève ontdekte hij in 1995 samen met zijn promotor Mayor de eerste exoplaneet rond een ster uit de hoofdreeks, een 'normale' ster. Sindsdien heeft hij nog veel exoplaneten ontdekt, zowel als onderzoeker aan de Geneefse universiteit als in de Astrophysics Group van het Cavendish Laboratory van de University of Cambridge. Hij ontwikkelde samen met Major nieuwe astronomische instrumenten en experimentele technieken voor het waarnemen van exoplaneten.

Herbekijk: wetenschapsjournalist Koen Wauters over de Nobelprijswinnaar in "Het Journaal"