Nobelprijzen Natuurkunde: nieuwe perspectieven op het universum en op onze plaats erin

De expansie van het universum betekent dat het ooit veel dichter en heter was. In het midden van de 20e eeuw werd de geboorte van het universum de big bang genoemd, de oerknal. Niemand weet wat er juist gebeurde helemaal in het begin, maar duidelijk is dat het vroege universum een compacte, hete en ondoorzichtige soep van deeltjes was, waarin lichtdeeltjes, fotonen, enkel wat in het rond stuiterden.

Het duurde bijna 400.000 jaar voor de expansie deze primordiale soep kon afkoelen tot een paar duizend graden Celsius. De oorspronkelijk deeltjes waren nu in staat om zich met elkaar te combineren, en ze vormden een doorzichtig gas dat vooral bestond uit waterstof- en heliumatomen. Fotonen begonnen zich nu vrij te bewegen en licht was in staat om door de ruimte te reizen. Deze eerste stralen vullen het universum nog steeds, maar de expansie van de ruimte heeft de stralen van zichtbaar licht uitgerokken zodat ze in het bereik van de onzichtbare microgolven zijn geëindigd, met een golflengte van slechts enkele millimeter.

Die gloed van de geboorte van het universum werd voor het eerst in 1964 bij toeval opgevangen door twee Amerikaanse radio-astronomen, de Nobelprijslaureaten uit 1978 Arno Penzias en Robert Wilson. Ze konden maar niet afgeraken van een constante 'ruis' die hun antenne van overal in de ruimte oppikte, en dus gingen ze op zoek naar een verklaring ervoor in het werk van andere onderzoekers, onder wie ook James Peebles, die theoretische berekeningen had gemaakt over deze alomtegenwoordige achtergrondstraling.

Na bijna 14 miljard jaar was de temperatuur van de straling teruggevallen tot dicht bij het absolute minimum, - 273 graden Celsius. Een grote doorbraak kwam er toen Peebles zich realiseerde dat de temperatuur van de straling informatie kon verschaffen over hoe veel materie er gecreëerd was in de big bang, en toen hij begreep dat het vrijkomen van dit licht een doorslaggevende rol speelde in hoe de materie later kon samenklonteren om de sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsel te vormen die we nu in de ruimte vinden.

De ontdekking van microgolfstraling luidde een nieuw tijdperk in in de kosmologie. De oude straling uit de kindertijd van het universum is intussen een goudmijn geworden die de antwoorden bevat op bijna alles wat kosmologen willen weten: hoe oud is het universum, wat is zijn lot en hoeveel materie en energie bestaat er in het universum?

Geleerden kunnen sporen van de allereerste ogenblikken van het bestaan van het universum vinden in deze koude nagloed, kleine variaties die zich voortplantten als geluidsgolven door die vroege primordiale soep. Zonder deze kleine variaties zou de kosmos afgekoeld zijn van een hete vuurbal tot een koude en uniforme leegheid.

We weten dat dit niet gebeurd is, dat de ruimte vol zit met sterrenstelsels, die vaak samenhangen in clusters van sterrenstelsels. De achtergrondstraling is vlak op dezelfde manier als het oppervlak van de oceaan dat is: van dichtbij zijn de golven zichtbaar, rimpelingen die de variaties in het vroege universum blootleggen. Telkens opnieuw heeft James Peebles het voortouw genomen bij de interpretatie van die fossiele sporen uit de vroegste tijdvakken van het universum. Met een verbijsterende nauwkeurigheid waren de kosmologen in staat om variaties in de achtergrondstraling te voorspellen en te tonen hoe ze de materie en de energie in het universum beïnvloeden.

De eerste grote doorbraak op het vlak van waarnemingen kwam er in april 1992, toen de belangrijkste onderzoekers van het Amerikaanse COBE-satellietproject een beeld voorstelden van de eerste lichtstralen in het universum, iets wat John Mather en George Smoot in 2006 de Nobelprijs voor Natuurkunde opleverde. Andere satellieten, de Amerikaanse WMAP en de Europese Planck-satelliet, verfijnden gaandeweg dit portret van het jonge universum. Precies zoals voorspeld varieerde de voor de rest gelijkmatige temperatuur van de achtergrondstraling met een honderdduizendste van een graad. Met een toenemende nauwkeurigheid werden de theoretische berekeningen bevestigd van de materie en de energie die het universum bevat. En het overgrote deel daarvan, 95 procent, is onzichtbaar voor ons.