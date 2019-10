Ongeluk met gestolen vrachtwagen in Duitsland was mogelijk terreuraanslag

"Een man heeft mij uit mijn vrachtwagen getrokken", zegt een vrachtwagenchauffeur aan Frankfurter neue Presse. Terwijl hij stilstond voor een rood licht in Limburg an der Lahn, in de buurt van Koblenz en Frankfurt am Main, sleurde een onbekende man hem uit de vrachtwagen. Hij nam het stuur over en reed enkele honderden meters verder in op stilstaande wagens voor een verkeerslicht.