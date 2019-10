De singletoets in het Vlaamse regeerakkoord, is die zo veelbelovend als hij lijkt?

Er wordt in het regeerakkoord niet vermeld dat wanneer fiscale kronkels alleenstaanden benadelen, er bijsturing volgt. Bij de passages over het Groeipakket (de voormalige kinderbijslag) en automatische rechtentoekenning, is dat engagement tot "verbetering" nochtans een stuk concreter. En die twee zaken zijn op papier maar een pagina van elkaar verwijderd.

De singlestoets is, als je ’t zo bekijkt, veeleer een voorzichtige belofte in het kader van armoedebestrijding. Windowdressing (iets mooier voorstellen dan het is, red), in zekere zin, zonder het risico afgerekend te worden op teleurstellende resultaten na toepassing van de toets. Bovendien houden de concrete maatregelen in deze context – zie alweer: het schrappen van die woonbonus - ook duidelijke nadelen in voor alleenstaanden. Koppels die een eerste huis kopen, kunnen niet langer van dubbel belastingvoordeel genieten. Maar singles zien het voordeel ook door de neus geboord. Je kunt zo’n ommezwaai bezwaarlijk "vooruitgang" noemen.