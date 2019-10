Maak van psychische gezondheid bij kinderen en jongeren een topprioriteit 

Om zelfdodingscijfers terug te dringen, is het noodzakelijk dat er meer ingezet wordt op snelle en vroege interventies. Laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg is daar een belangrijk element in. Om te vermijden dat kinderen en jongeren kampen met zelfdodingsplannen en op wachtlijsten terecht komen, is dat vroeg ingrijpen noodzakelijk.

De afscheidnemend Federaal minister van Volksgezondheid slaagde er nog net in om stappen te zetten in de erkenning en terugbetaling van psychologische hulpverlening. Sinds 1 maart wordt die voor bepaalde doelgroepen en bepaalde behandelingen terugbetaald. Kinderen en jongeren hebben echter nog geen recht op die terugbetaling, waardoor een contact met een kinder- of jeugdpsycholoog voor kwetsbare gezinnen onhaalbaar blijft.

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin in armoede leidt dat vaak tot problematische situaties. Wie opgroeit in armoede heeft minder sociale contacten, een kleiner persoonlijk netwerk en wordt vaker getroffen door uitsluiting of pestgedrag. Daaruit kunnen we afleiden dat deze groep een grotere kans heeft om psychische klachten te ontwikkelen.

