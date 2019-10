Waarom ik als moeder samen met een groepje rebellen met mijn buik op de grond lig te gillen voor het klimaat

Er groeit een woede in mij, wanhoop, die me energie en doorzetting geeft om radicalere keuzes te maken. Ik liep zo vaak als ik kon mee in de talrijke klimaatmarsen, om de ecologische crisis onder de aandacht te brengen en te houden, maar effectief verzet was het duidelijk niet. Een petitie ondertekenen is dat evenmin. De impact is te klein, de urgentie te hoog.

Als het vandaag legaal is om op grote schaal te vervuilen, om de lucht die we inademen te vergiftigen en de hele mensheid in gevaar te brengen, en als verkiezingen en marsen niet helpen, dan is geweldloos maar ongehoorzaam reageren de enige weg.

Voorbeelden uit het verleden, zoals de strijd tegen slavernij en apartheid, ook ooit legaal, bewijzen dat burgerlijke ongehoorzaamheid de enige manier is om grootschalige onrechtvaardigheid, ingebakken in het systeem, te bestrijden. "We cannot solve the problems using the same thinking we used when we created them." (Einstein) Doe je dat wel, dan krijg je een regeerakkoord zoals de papieren tijger van 30 september, ambitieloos en schaamteloos naast de kwestie.