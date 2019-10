Hier met die premie voor wolvin Naya!

Ik had uiteraard met deze vijandige verwelkoming rekening gehouden. Daarom had ik een list bedacht. Van op veilige afstand zwaaide ik met een perfect nagemaakte badge van het agentschap Kind en Gezin en kondigde aan dat ik de welpen of pups of whatever kwam wegen en meten en inenten tegen kroep en kinderverlamming. Om de show compleet te maken haalde ik een witte jas, een stethoscoop en een spuit tevoorschijn uit mijn rugzak, dat maakt altijd indruk.

“Mevrouw Naya, sprak ik met een amper merkbare trilling in de stem, deze visitatie is verplicht gesteld door de Vlaamse overheid; u eraan onttrekken kan leiden tot gerechtelijke vervolging en plaatsing van uw koters in een instelling.”