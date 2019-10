Oproep naar voorwerpen die te maken hebben met het Antwerpse studentenleven is groot succes

Kleine geschiedenis

"Onder erfgoed verstaan we niet alleen stenen of historische gebouwen," zegt Daniel Ermens van de universiteit Antwerpen, "gewone, alledaagse voorwerpen kunnen een goed beeld geven van hoe het leven aan de universiteit is en was, de kleine geschiedenis zeg maar. Daarom is het heel belangrijk om die dingen te bewaren, en hebben we de oproep gelanceerd."

Tentoonstelling

Een selectie van de voorwerpen wordt tentoongesteld in de bibliotheek van de Stadscampus in de Prinsstraat in Antwerpen, nog tot 8 november. Daarna verhuist ze naar de campus Groenenborger en naar campus drie Eiken.