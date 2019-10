Philip Cools (N-VA) wordt waarnemend burgemeester van Brasschaat: "Jan Jambon heeft mij zelf voorgedragen"

“Jan Jambon zal gemist worden als burgemeester”, vertelt Cools over zijn voorganger. “Maar ik denk dat zijn taak als Vlaams minister-president nu belangrijker is. Voor Brasschaat heeft hij al veel gedaan en nu gaat hij hetzelfde voor Vlaanderen doen.”

Opnieuw waarnemend burgemeester

Het is niet de eerste keer dat Philip Cools de burgemeesterstoel van Jambon warm houdt. Hij was al eens eerder drie maanden waarnemend burgemeester toen Jambon zijn sjerp inwisselde voor een ministerpost. Dat Cools opnieuw waarnemend burgemeester wordt, lijkt niet vanzelfsprekend, want er zijn enkele collega’s die tijdens de vorige verkiezingen meer voorkeurstemmen haalden.

Niet het hoogste aantal voorkeurstemmen

Zo behaalde Adinda Van Gerven, huidig schepen van sport, zo’n 2.000 voorkeurstemmen. Dat zijn meer dan dubbel zo veel voorkeurstemmen als Cools kreeg. “Dat is een ongelooflijk aantal stemmen dat ze achter haar naam kreeg. Ik ben er dan ook zeker van dat zij samen met Jan Jambon er voor gezorgd heeft dat N-VA de absolute meerderheid behaalde in Brasschaat. Maar het is niet alleen het aantal stemmen dat telt. Jan Jambon kiest zelf wie hij het liefst zijn plaats ziet innemen. Hij heeft mij naar voor geschoven omdat we al lang samenwerken en ik het reilen en zeilen van Brasschaat ken. En het bestuur is unaniem akkoord gegaan met zijn keuze.”

Een belangrijke taak voor Cools wordt het opstellen van het meerjarenplan. “Daar zijn we nu volop mee bezig. Deze middag hebben we de eerste vergadering waar we ook al over de budgetten willen spreken. Dat meerjarenplan wordt de bijbel van het beleid dat we de volgende vijf jaar in Brasschaat zullen voeren.”