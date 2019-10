Met bijna 500 kilometer file is het vanochtend een bijzonder pittige regenspits geweest. We kregen de op één na zwaarste ochtendspits van het jaar. "De belangrijkste oorzaak is een regenzone die net voor de ochtendspits van west naar oost is getrokken", zegt onze verkeersexpert Hajo Beeckman. "De wegen liggen er dus kletsnat bij, met veel wateropspatting." Volg de meest recente verkeersinfo via onze Verkeerspagina.