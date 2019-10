Podcast De Tijdschijf: psychiater Dirk De Wachter duikt in zijn platenkast en kiest drie nummers over hier en nu

Hier kan je de volledige nummers uit Dirk De Wachters playlist beluisteren. In de podcast zelf voorziet hij fragmenten van commentaar.

Demain j'arrête - Zwangere Guy : Zwangere Guy gebruikte enkele zinnen uit een lezing van Dirk De Wachter. Die is bijzonder trots dat de rapper en de psychiater dezelfde dingen belangrijk vinden. Maar de rapper zegt dat mooier, vindt de psychiater: “Maten en respect, een vrouw van wie ik hou. Later is te ver, want vroeger is te flauw”

Meneer de psychiater - Guido Belcanto : "Ik heb alles om gelukkig te zijn, waarom dan, psychiater, doet het leven mij zo een pijn." Je zou zweren dat Belcanto in De Wachters dokterskabinet zit als hij dit zingt. Deze podcast is eigenlijk een gratis consult.

Treaty - Leonard Cohen : "we were broken then, now we're borderline". Meer heeft Dirk De Wachter niet nodig om zijn vorige boek uit de doeken te doen. En meteen begrijp ik ook Leonard Cohen wat beter. Of toch niet?