Politie neemt 480 illegale wapens in beslag tijdens 11 huiszoekingen in West-Vlaanderen

De voorbije maanden gebeurden er elf huiszoekingen in Wingene, Roeselare, Zedelgem, Knokke-Heist, Evergem, Aalter, Brugge, Gistel en Tielen. De speurders waren op zoek naar verboden wapens die illegaal werden verhandeld. Niet alle gevonden wapens bleken onmiddellijk bestemd voor het criminele milieu. De meesten werden onderling doorverkocht aan wapenliefhebbers en niet-vergunde verzamelaars.

480 wapens

Er werden in totaal 480 verboden of niet-vergunde vuurwapens in beslag genomen. De speurders vonden volautomatische machinepistolen, halfautomatische wapens, revolvers, pistolen en grendelgeweren. Daarnaast vonden ze ook nog eens 500 reserveladers en een stuk of tien granaten.

Arrestaties

Tijdens het onderzoek werden zeven personen gearresteerd. Een iemand is vrijgelaten onder voorwaarden.