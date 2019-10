PS-fractieleider Laaouej sceptisch over opdracht preformateurs: "Er is andere oplossing mogelijk dan regering met N-VA"

Bij de meeste andere kandidaat-regeringspartijen zijn positievere geluiden te horen, nu N-VA en PS met elkaar samenwerken voor de preformatie. "We moeten op voorhand niet te negatief zijn. De kaarten liggen inderdaad moeilijk, maar moeilijk gaat ook. Het is niet zo dat er nog niets gebeurd is. De informateurs hebben de afgelopen maanden verschillende partijen bij elkaar gebracht", zegt SP.A-Kamerfractieleider Meryame Kitir.

Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert en zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten vinden het een goede zaak dat N-VA en PS met elkaar praten. "Het is belangrijk dat die twee partijen het (de preformatieopdracht, red.) aanvaard hebben", aldus Verherstraeten. "Het is een belangrijke symbolische stap. Nu zijn ze wel verplicht om in dialoog te proberen het maximum te doen", klinkt het bij Lachaert.