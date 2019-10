Spectaculair: enorme stoftornado van vlakbij gefilmd in Thailand

Het natuurverschijnsel is op zich niet buitengewoon maar zelden wordt zo'n hevige wervelwind van stof van zo dichtbij vastgelegd. "De lucht werd donker en er begon plots veel stof op te warrelen. Toen ik begon te filmen, kwam de draaikolk in mijn richting," zegt Akkapong Chobchai, uit de Thaise provincie Samutprakan, die de beelden op Facebook zette. Een andere voorbijganger, Ruthairat Hongtap, die vanuit een andere hoek filmde, was in shock: "De wind lichtte daken op en rukte panelen af. En ik stond er op zo'n 20 meter van af." Kort erna viel naar verluidt de regen bij bakken uit de lucht.