Tielt-Winge zit na parochiefusie met de verkeerde patroonheilige

De nieuwe gefuseerde parochie in Tielt-Winge heeft de naam gekregen van de verkeerde patroonheilige. Donatius in plaats van Donatus. Het is maar een letter verschil, maar in de wereld van de heiligen maakt dat een groot verschil.

Burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open VLD): "Sint-Donatus is de heilige die hier in de gemeente aanbeden wordt tegen de bliksem en de donder. En de heilige Donatius is de patroonheilige van de stad Reims en die wordt aanroepen tegen overstromingen. Toen de nieuwe naam van onze gefuseerde parochie bekendgemaakt werd, was ik toevallig in Reims, bij Donatius dus", lacht de burgemeester.

Wat nu?

Wat gaat de burgemeester daar nu aan doen? "Ik kan daar niks aan doen", zegt Beeken, "want dat is mijn bevoegdheid niet". "Maar we gaan wel signaleren aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken dat men aan Tielt-Winge de verkeerde patroonheilige heeft toegewezen."