President Trump dreigt "Turkse economie te vernietigen" bij inval Noord-Syrië, ook Syrië en Iran waarschuwen Erdogan

De afgelopen dagen was er sprake dat een aanval voor elk moment was. Maar Beemsterboer meent dat er chaos heerst. "Niemand wist gisteren precies waar hij aan toe was, zelfs de Amerikaanse militairen in Syrië niet. De Turken leken ook verbaasd dat Trump het besluit had genomen om troepen terug te trekken. Dat leek hij niet gezegd te hebben in een telefoongesprek met Erdogan. Vóór de Turken Syrië binnentrekken, willen ze eerst weten hoe ver de Amerikanen zich terugtrekken, of ze geen Amerikaanse slachtoffers kunnen maken, enz. Er is zoveel onduidelijk", legt Beemsterboer uit.

Het Turkse ministerie van Defensie liet deze voormiddag alvast weten dat de voorbereidingen voor een militaire operatie in Syrië zijn afgerond.