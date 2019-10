Tweede keer goede keer voor Poolse en Zweedse kandidaat-Eurocommissaris

De verkozen voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft de Pool Janusz Wojciechowski de portefueille Landbouw toebedeeld. Maar Wojciechowski, nochtans zelf jarenlang lid van de commissie Landbouw in het Europees Parlement, gaf tijdens zijn hoorzitting op 1 oktober bijzonder vage antwoorden. Op een vraag over wat hij wil doen voor kleine landbouwers die gevolgen ondervinden van handelsverdragen met bijvoorbeeld Argentinië of Brazilië, antwoordde de Pool bijvoorbeeld dat hij "voorstellen" zou indienen.

De commissie Landbouw was niet onder de indruk en Wojciechowski moest zeven schriftelijke vragen beantwoorden. Vandaag keerde hij terug naar het parlement voor een herkansing en die verliep al heel wat beter. "We concluderen dat mijnheer Wojciechowski beter voorbereid was dan voor zijn eerste hoorzitting", zei commissievoorzitter Norbert Lins. "De coördinatoren waren tevreden met zijn vastberadenheid om voor de landbouwsector te vechten. We feliciteren hem met zijn ondersteuning, en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking."

Tegelijkertijd kreeg Wojciechowski nog een waarschuwing mee. "Hij weet nu dat we zijn verdere stappen van erg nabij zullen opvolgen en dat we zullen aandringen op de antwoorden die we nodig hebben voor een succesvol landbouwbeleid", aldus Lins.