Voetbalclubs klagen over gevolgen voetbalschandaal: "Moeilijk om nog rekeningen te openen bij banken"

Sporza-Journalist Peter Vandenbempt heeft nog weet van andere clubs die in dezelfde situatie zitten als Union Sint-Gillis. "Er is mij bevestigd bij Oud-Heverlee Leuven dat ze ook een brief hebben gekregen van hun bank dat de samenwerking onmiddellijk wordt stopgezet zonder aanwijsbare reden. En ook Westerlo heeft van drie verschillende banken dezelfde mededeling gekregen", zegt hij in "De wereld vandaag". Die beide clubs uit 1B hebben, net zoals Union Sint-Gillis, buitenlandse eigenaars.

Voorlopig is de impact op het Belgische voetbal nog beperkt, maar de problematiek kan zich uitbreiden. "Sommigen zeggen dat ze niet de indruk hebben dat dit over de hele voetbalwereld gaat uitdeinen, anderen zeggen dat dit nog maar het begin is en dat andere clubs zullen volgen."

Vandenbempt wijst erop dat de Europese regels flink strenger zijn geworden en dat banken grote boetes riskeren. "Het is geen Belgisch fenomeen. Er was ook zoiets als Football Leaks, waaruit blijkt dat het hele internationale voetbal ten prooi is gevallen aan financiële malversaties. De banken zijn heel beducht voor het minste dat er fout loopt."