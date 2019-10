Voorspoed, polarisatie en rechtvaardigheid: dit zijn de parlementsverkiezingen in Polen

Maar voor veel andere Poolse kiezers heerst er ook een gevoel van groot wantrouwen tegenover Recht en Rechtvaardigheid, dat toch zeker ook gekend is voor zijn omstreden standpunten. Het is tekenend voor het gepolariseerd klimaat in Polen. In de campagnes van oppositiepartijen, zoals het liberale Burgerplatform en het linkse Lewica, wordt PiS vaak geviseerd. Maar adequate antwoorden die de dominantie van de regeringspartij kunnen breken, lijken voorlopig uit te blijven.

Wat ook opvallend is in het Poolse politieke landschap, is dat verschillende partijen ervoor kiezen om samen in zee te gaan. De reden daartoe is simpel: partijen in het parlement moeten minstens 5 procent halen om zetels in de Sejm te bemachtigen.

Voor coalities is dat minstens 8 procent. Het spreekt voor zich dat veel Poolse partijen hun heil zien in zo'n kartelvorming om hun kansen op representatie in de Sejm te vergroten. Hieronder volgen de partijen die een hoofdrol spelen tijdens de verkiezingen: