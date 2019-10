Ophef over vrouw Amerikaanse diplomaat die land ontvlucht is na ongeval, "ze moet berecht worden in Verenigd Koninkrijk"

In het Verenigd Koninkrijk is er veel verontwaardiging omdat Anne Sacoolas, de vrouw van een Amerikaanse diplomaat de diplomatieke immuniteit van haar man misbruikt zou hebben. De vrouw raakte in augustus betrokken in een verkeersongeval, waarbij de 19-jarige jongeman Harry Dunn om het leven kwam. Om een mogelijke vervolging te ontlopen, vertrok de vrouw kort nadien terug naar huis in de Verenigde Staten. De Britse premier Boris Johnson vindt dat ze in het Verenigd Koninkrijk berecht moet worden.