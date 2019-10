OCAD-topman suggereert om Belgische IS-strijders bij ons te berechten: "Dan hebben we ze onder controle"

"We zien nu al dat het in die Koerdische kampen moeilijk wordt" zegt de OCAD-topman. "Vooral het kamp Al-Hol is overbevolkt. Daar zitten 70.000 gevangenen opeengepakt. Er gebeuren wel eens ontsnappingen. Dat zijn kleine kalifaten geworden, en dat is iets wat ons zorgen baart."

En wat gebeurt er straks, wanneer de Koerdische strijders al hun aandacht nodig hebben voor de Turkse vijand? "Het staat in de sterren geschreven dat de beveiliging van die gevangenkampen dan in gevaar komt. Gelukkig is het voor die gewezen strijders een stuk moeilijker geworden om weer naar Europa te komen, dankzij de deal die we met Turkije hebben. Maar waterdicht is de controle helaas niet."