Witte Huis weigert mee te werken aan "onwettig" afzettingsonderzoek Amerikaanse president Donald Trump

"Het onderzoek is ongegrond en ongrondwettelijk", luidt het. Ze baseren zich op het argument dat de Democraten geen stemming hebben gehouden in het Huis van Afgevaardigden voorafgaand aan het onderzoek. Bij de onderzoeken naar afzettingsprocedures tegen de presidenten Andrew Johnson, Richard Nixon en Bill Clinton was dat wel het geval. Volgens het Witte Huis had dat dus nu ook moeten gebeuren.