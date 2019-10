Yasmine (15) gaat met paard naar school omdat bus niet komt

Normaal neemt Yasmine de bus vanuit haar woonplaats Humbeek naar haar school Horteco in Vilvoorde. Maar de laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat haar bus niet komt opdagen, al zo'n 10 keer intussen. "De laatste dagen is het echt schering en inslag: donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag, .. We vragen ons af wanneer er nog eens een bus zal komen", zegt papa Patrice Van Hauwermeiren. En daarom werd er beslist om Yasmine te paard naar school te sturen.

Statement

"Het is niet de bedoeling om dit te blijven doen", verduidelijkt papa Patrice. "Het is eerder een statement naar De Lijn toe. Ze laten de kinderen elke morgen in de kou staan en ook 's avonds. Gisterenavond bijvoorbeeld ben ik Yasmine nog om zeven uur 's avonds moeten gaan halen in Kapelle-op-den-Bos. Ze had verschillende buslijnen genomen om toch ongeveer bij ons thuis te geraken."

Rit naar school

"Het is ongeveer een 40 minuten te paard", zegt papa Patrice. "Ze hoeft niet langs de steenweg, ze kan binnendoor. Er zijn een aantal binnenwegen, maar als ze in Vilvoorde aankomt, is dat natuurlijk in de stad." Aangekomen op school, moet Yasmine haar paard natuurlijk ergens kwijt kunnen. Gelukkig is Horteco een dierenverzorgingsschool en zijn er stallen aanwezig. Haar paard hoeft dus niet 'in de gang'.

