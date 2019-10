93 vrouwen vermoord in 35 jaar tijd: FBI identificeert Amerika's meest actieve seriemoordenaar

Samuel Little (79) had al een uitgebreid strafblad, gaande van drugsdelicten over gewapende overvallen tot verkrachting, toen hij in 2014 veroordeeld werd voor de moord op drie vrouwen. Hij kreeg drie keer levenslang en zit zijn straf uit in de California State Prison in Lancaster, Los Angeles.

De Amerikaanse politiedienst FBI plaatste Little in het Violent Criminal Apprehension Program (ViCAP), dat erop gericht is daders van meerdere geweld- en seksuele misdrijven te analyseren. Binnen ViCAP worden ook data gedeeld met lokale politiediensten in hun onderzoek naar onopgeloste misdrijven.

FBI-analisten vermoedden toen al dat Little gelinkt kon worden aan andere moordzaken, vermoedens die ook werden bevestigd in onderzoek van lokale politiediensten, in samenwerking met de FBI. Maar Little zelf zei niks.