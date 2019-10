Acteur bij Tutti Fratelli: "Reinhilde heeft mij volledig gerestaureerd"

Tutti Fratelli, het Antwerpse theatergezelschap rond actrice Reinhilde Decleir, brengt een nieuwe voorstelling: "De onzichtbaren". De acteurs, die allemaal uit een kansarm milieu komen, mogen daarin hun ideale wereld spelen. En hun acteerprestatie in die fictieve ideale wereld helpt hen blijkbaar ook in de echte wereld. Volgens acteur Riccardo heeft zijn zelfvertrouwen en zelfzekerheid een boost gekregen. Hij bedankt in de eerste plaats Reinhilde Decleir: "Zij heeft me volledig gerestaureerd op dat vlak".