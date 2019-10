Autohandelaar in Grimbergen looft beloning uit voor gouden tip naar gestolen wagen

De wagen stond buiten voor de winkel geparkeerd. Hoewel de eigenaars boven de winkel wonen, konden ze de daders niet op tijd betrappen. "Wie ervoor kan zorgen dat we onze auto terugkrijgen, krijgt van ons een flinke beloning. Daar heb ik gerust 2000 euro voor over. De auto heeft een waarde van 17.000 euro, dus ik maak liever iemand gelukkig met een beloning dan alles kwijt te zijn", vertelt Tamara van DK Cars.

"Maar de politie heeft gezegd dat we niet te hard moeten hopen dat we de auto nog terugvinden. De kans bestaat dat die al lang in het buitenland zit of wie weet is hij intussen al uit elkaar gehaald."