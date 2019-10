Begrafenis regelen? Bestel uitvaart online bij Dilbeekse begrafenisondernemer

Tegenwoordig kan je alles via websites bestellen: van pizza's tot kledij en schoenen. Een begrafenis regelen kon nog niet, maar begrafenisondernemer Gorsen-Fonteyne brengt daar nu verandering in. Sinds begin deze maand heeft de uitvaartspecialist een website waar je online een uitvaart kan samenstellen. "De traditionele Vlaamse begrafenisondernemer is een beetje oubollig", zegt Aaron Gorsen. "Als er iemand sterft, moet je een afspraak maken bij de uitvaartondernemer. Het kost je zeker twee uur om alles te regelen. Samen met mijn vader had ik al langer het plan opgevangen om een stapje verder te gaan. Je kan alles online bestellen, maar waarom geen begrafenis?"

Pakket en opties kiezen

Op de website kan je kiezen uit verschillende pakketten. "Eerst moet je kiezen tussen een begrafenis of crematie", zegt Aaron. "Daarna beslis je of het een eenvoudige begrafenis wordt of een grootse ceremonie - met alles erop en eraan. De prijzen variëren van 950 euro tot 2.800 euro. Nadat je het pakket hebt aangeduid, krijg je de keuze tussen verschillende begrafeniskisten. Nadien moet je de overlijdensplaats aanduiden. Tot slot kan je alles naar wens aanpassen - van het kruis op de kist tot het bloemstuk. Op het einde krijg je de exacte prijs van de begrafenis. Dat is een groot voordeel, want de klant weet meteen wat de uitvaart zal kosten. Geen nare verrassingen meer." Als de bestelling geplaatst is, neemt de begrafenisondernemer telefonisch contact op met de klant. Daar worden de laatste details besproken. Als de documenten van de officiële instanties zijn doorgestuurd, kan de begrafenis plaatsvinden.

Geen uren wachten

Volgens Aron is het de website ook kostenbesparend. "Je zit geen uren meer te wachten bij een begrafenisondernemer, maar kan zelf alles regelen wanneer het je past. Een overlijden van een familielid is een pijnlijke periode. Deze website kan alvast een zorg wegnemen voor de nabestaanden. Je kan een halfuur bezig zijn om de begrafenis samen te stellen, maar tegelijk ook op vijf minuten alles afgerond hebben. Iedereen doet het op zijn tempo." Inmiddels werden de eerste bestellingen reeds geplaatst. "Het zijn vooral mensen tussen 35 en 40 jaar die hier een beroep op doen."