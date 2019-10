Beauty Federatie reageert op "Pano" over illegale botox-en fillerwereld: "Het is dweilen met de kraan open"

Een streng beleid is nodig, want de risico's van een misgelopen botox- of fillerbehandeling kunnen ernstig en permanent zijn: "Het is mogelijk dat er onderhuidse infecties gebeuren die moeilijk te behandelen zijn en anderzijds kan er in het bloedvat geïnjecteerd worden, wat de afsterving van de huid kan veroorzaken of totale catastrofes waarbij het product tot in de hersenen migreert en blindheid kan optreden", zegt plastisch chirurg Patrick Tonnard in de "Pano"-reportage.