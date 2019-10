Boete voor Atalanta Bergamo na racistische geluiden van supporters

Er is de jongste weken heel wat te doen rond racisme in het Italiaanse voetbal en de lakse houding van de voetbalbond. Na een van zijn eerste wedstrijden kreeg ook Rode Duivel Romelu Lukaku er mee te maken. Dat was in de match van zijn club Inter Milaan, bij Cagliari op het Italiaanse eiland Sardinië. Lukaku uitte onder meer ook zijn ongenoegen en verontwaardiging via de sociale media toen. Hij kreeg bijzonder veel steun. Cagliari kreeg voorlopig nog geen straf.

En ook Lazio Roma, een andere club uit de Italiaanse hoogste klasse, zegt nu van de strijd tegen racisme een breekpunt te maken. De club zegt er alles aan te doen om de supporters te identificeren die in de Europa League-wedstrijd tegen het Franse Rennes vorige week een Hitlergroet brachten. Lazio kreeg eerder al eens een straf van de Europese voetbalbond Uefa, voor gelijkaardige feiten.