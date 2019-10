Verdachte aangehouden voor bommelding waarbij 22.000 leerlingen werden geëvacueerd  

Op 8 mei werden 22.000 leerlingen geëvacueerd uit scholen in Westerlo, Aarschot en Diest na een bommelding. Aan het politiekantoor in Westerlo was toen een brief teruggevonden waarin stond aangekondigd dat er om 10 uur een bom zou ontploffen in een van de drie gemeenten.

In geen van de schoolgebouwen heeft de politie toen iets gevonden. Die nacht werd er wel een benzineachtige vloeistof uitgegoten aan het politiekantoor waar de brief werd aangetroffen. In de buurt werd een auto in brand gestoken.