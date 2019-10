Minister van Gelijke Kansen Muylle: "Reclamecampagne Bicky Burger schandalig en onverantwoord"

Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) vindt de nieuwe reclamecampagne van Bicky Burger "schandalig en onverantwoord". In die campagne is een man te zien die een vrouw slaat omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit. Al 300 mensen hebben een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken. De reclame was op Facebook verschenen, maar is intussen verwijderd.