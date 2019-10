Chauffeurs van De Lijn klappen uit de biecht bij "De inspecteur": "Ik zie meer collega's gaan dan komen"

Meer vertrekkers dan instromers

Verschillende werknemers laten "De inspecteur" weten dat er altijd een tekort aan chauffeurs is geweest. Maar dat tekort is nooit zo groot geweest dat het een invloed had op de dienstverlening. Dat is nu wel het geval. De Lijn doet er op dit moment alles aan om nieuwe mensen te vinden. Maar het is niet omdat je nieuwe mensen vindt dat het aantal chauffeurs ook groeit.

Incompetent management en een gebrek aan discipline

Het gebrek aan personeel is niet alleen zichtbaar achter het stuur. Volgens een getuige had De Lijn vroeger ook meer personeel dat de opvolging kon verzekeren. Er was altijd een stelplaatsverantwoordelijke die de dag- en maandplanning in de gaten hield. Bij problemen belde die de chauffeurs die een vrije dag hadden op totdat alle diensten waren ingevuld.

Diezelfde getuige laat zich ook uit over de motivatie van sommige collega's. "Die laat soms te wensen over. Het ziekteverzuim loopt volgens hem de spuigaten uit. De vakbonden zouden daar meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze moeten laten merken dat een chauffeur niet alleen rechten heeft, maar ook plichten."

Maar de grootste verantwoordelijkheid legt de chauffeur toch bij het management.

Sinds de reorganisatie loopt het helemaal spaak

Eén van de werknemers van De Lijn schrijft "De inspecteur" dat het personeelstekort lang niet het enige probleem is waarmee De Lijn te maken krijgt. "De interne werking is overhoop gehaald door een herstructurering waardoor niemand nog gemotiveerd is. Veel leidinggevende collega's moesten van functie veranderen waardoor de interne werking nu helemaal spaak loopt."