Belg zoekt uilen, maar vindt een nieuwe vogelsoort: de Alor Dwerghoningeter (en die klinkt zo)

Sindsdien is de vogel verder bestudeerd. "We weten nu dat de Alor Dwerghoningeter alleen voorkomt in bossen die hoger liggen dan 950 meter", vertelt Verbelen. "En dat hij zich uitsluitend voedt met nectar van bepaalde eucalyptusbloemen. Hoeveel exemplaren er leven, weten we niet. Maar we kunnen wel zeggen dat de soort zeldzaam is."