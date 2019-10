De vijf boeken die het leven van Philippe Geubels hebben veranderd

Na de trilogie van Ciske de Rat een volgende klassieker in de boekenkast van Philippe Geubels. Mario Puzo schreef met “The Godfather” een overweldigend verhaal over de Italiaanse maffia in het New York van de jaren ’40. Een boek dat daarna onsterfelijk werd gemaakt door regisseur Francis Ford Coppola.

"Ik zat in mijn puberteit toen ik voor de eerste keer in dat boek dook. Ik heb het al zo vaak opnieuw gelezen en de film zie ik minstens een keer per jaar. Een groot deel van mijn jeugd stond echt in het teken van maffiaverhalen. Nadat ik op m'n zestiende "The Godfather" las, wilde ik er alles over weten. Ik las alle romans, bekeek alle maffiafilms, maar bestudeerde ook de wetenschappelijke boeken over het ontstaan van de maffia."