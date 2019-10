Hier nam Pieter Bruegel de boot

Een jonge Pieter Bruegel, ongeveer 25 jaar, met een schetsboek in een bootje al drijvend op de Schelde bij Baasrode. Er is geen enkel afdoend bewijs dat het zo gegaan is. Toch is het helemaal niet onwaarschijnlijk dat Bruegel "Rivierlandschap bij Baasrode" op deze manier heeft getekend, op een plek stroomafwaarts van Baasrode. Bruegelkenner Manfred Sellink denkt zelfs dat het niet onmogelijk is dat Bruegel de schets maakte op een boot, tijdens het lange wachten. Boten moesten nog wachten op het goede getijde om af te varen naar Antwerpen.

En nog even verder speculeren. Misschien tekende Bruegel wel vanop de veerpont over de Schelde die Baasrode en Moerzeke verbond. Van dit Scheldeveer dat nog steeds de oversteek doet, werd al in de dertiende eeuw melding gemaakt.