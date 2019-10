Een nieuwe generatie zonder rimpels? "Pano" duikt in de wereld van botox en fillers

Schoonheidsspecialistes mogen geen inspuitingen doen, dus daarom is er die avond een arts aanwezig. Dat is perfect wettelijk, maar toch wil de dokter niet in beeld. Dat heeft alles te maken met de Orde der artsen die dokters op deontologisch vlak verbiedt om in schoonheidssalons te gaan werken. Het is een zienswijze die plastisch chirurg Patrick Tonnard deelt: “Het klinkt een beetje conservatief, maar volgens de Orde der artsen mag dat eigenlijk niet. Je mag geen geneeskunde uitoefenen in een commerciële setting. We blijven geneesheren, er zijn risico’s verbonden aan ons vak. We staan ook permanent ter beschikking voor mensen die we behandeld hebben. Als we dat allemaal gaan commercialiseren, lijkt me dat toch niet de juiste richting om in te slaan.”