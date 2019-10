Een op de drie ziekenhuizen gaat in het rood: "Er zouden wel eens ongelukken kunnen gebeuren"

Of het nu over de ZNA-en GZA-ziekenhuizen gaat in Antwerpen of ziekenhuizen rond Mechelen en Lier: de voorbije jaren beslisten heel wat zorginstellingen om intensief samen te werken, zodat ze niet langer alle zorgen in elk afzonderlijk ziekenhuis moeten aanbieden. Belfius juicht dat toe, maar zegt dat er nog veel werk op de plank ligt en dat er haast bij is.