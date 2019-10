Ellen Degeneres na kritiek op onderonsje met George Bush: "Ben bevriend met iedereen, niet enkel met wie denkt als ik"

"Toen we uitgenodigd werden, wist ik dat we tussen mensen met heel andere visies en overtuigingen zouden zitten. En ik heb het dan niet over politiek. Ik supporter voor de Packers, en stel je voor, iedereen in de Cowboys-suite supporterde voor de Cowboys. En dus zit ik in de suite, de suite van de eigenaar van de Cowboys, in het geheim te juichen elke keer als de Packers scoorden."

Tijdens de wedstrijd werden op het grote scherm in het stadion beelden getoond van Ellen Degeneres en George W. Bush, samen lachend. "En mensen waren over hun toeren. Ze dachten, waarom zit een lesbische liberaal uit Hollywood naast een conservatieve Republikeinse president? Ik bedoel, ze hebben niet eens gezien dat ik een gloednieuwe iPhone 11 in mijn handen hou."

En dan gaat Degeneres verder, meer ernstig. "Mensen waren kwaad. En wat doen mensen als ze kwaad zijn? Tweeten." Van alle negatieve tweets die er verschenen, toonde ze er geen enkele. Wel een andere tweet die haar bij blijft: "Ellen en George Bush samen zien maakt dat ik weer geloof krijg in Amerika." Applaus van het publiek. En van Ellen zelf.