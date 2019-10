Enkele honderden Koerden betogen in Brussel tegen Turkse aanval in noorden van Syrië

Op het Luxemburgplein in Brussel kwamen rond 14 uur enkele honderden Koerdische betogers samen om protesteren tegen een dreigende Turkse inval in het noorden van Syrië. Toen iets over 15 uur het nieuws binnenkwam dat de Turkse militaire actie effectief van start was gegaan, wilden de betogers naar de Turkse en de Amerikaanse ambassade trekken. De politie omsingelde hen en leidde hen terug naar het Luxemburg plein.