Europa wil internationale sancties tegen Noord-Korea behouden

Tijdens een zeldzame ontmoeting met enkele journalisten op maandag had de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de VN, Kim Song, harde kritiek geuit op Parijs, Berlijn en Londen. Hij kantte zich ook tegen de zitting van de VN-Veiligheidsraad over de Noord-Koreaanse rakettests. Over "onze zelfbeschermingsmaatregelen" praten op de Veiligheidsraad "zal onze bereidheid om onze soevereiniteit te beschermen enkel versterken", aldus de diplomaat.